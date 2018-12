Die Bundesregierung weiß, dass sie und die Europäische Union durch die Förderung der libyschen Küstenwache und das Ziel, die Mittelmeerroute unpassierbar zu machen, Geflüchtete der Willkür von Warlords und Verbrechern ausliefert. Eine Umkehr erwägt man dennoch nicht.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/345406.fl%C3%BCchtlinge-verbrecher-und-ihre-mitwisser.html

