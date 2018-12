Protest gegen die drohende Schließung der Jugendzentren Potse und Drugstore – Zeigt Flagge für #aufstehen und gegen eine Politik der sozialen Kälte!

1. Aktion Protest gegen die drohende Schließung der Jugendzentren Potse und Drugstore Rathaus Schöneberg (U4 Rathaus Schöneberg) Treffen 13:30, Beginn 14:03 siehe Flyer (angehängte Datei) 2. Aktion Protest gegen prekäre Jobs und Mobbing gegen Betriebsratsmitglieder bei Toys R Us Osteingang Mall of Berlin, Wilhelmstraße Ecke Voßstraße (U2 Mohrenstraße) Beginn 15:00 Ende 16:30 https://arbeitsunrecht.de/smyth-toys-r-us-wir-sind-kein-spielzeug/ https://arbeitsunrecht.de/termin/berlin-weihnachtsprotest-bei-toys-r-us/ Bitte nehmt zahlreich teil! Zeigt Flagge für #aufstehen und gegen eine Politik der sozialen Kälte! Solidarische Grüße Colin Kerkmann Aufstehen Berlin, Bezirk Pankow

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge