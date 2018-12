Nach Verweigerung des Rechts auf Asyl in den USA, fordern Flüchtlinge aus Honduras jetzt Wiedergutmachung für die zerstörerische US-Außenpolitik in Zentralamerika

„Es mag Ihnen wie viel Geld vorkommen. Aber es ist eine kleine Summe im Vergleich zu allem, was die USA von Honduras gestohlen haben.“

Einen Monat nach Ankunft an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und in der Hoffnung, in den USA Asyl zu erhalten, marschierten etwa 100 Flüchtlinge aus Honduras am Dienstag zum US-Konsulat in der Grenzstadt Tijuana, um den Konsulatsbeamten mitzuteilen, dass sie nach Hause zurückkehren würden – aber nur wenn das Land, das sich weigert, ihr Recht auf Asyl anzuerkennen, ihnen Reparationen für die Zerstörung und Destabilisierung zahlt, welche die US-Außenpolitik in ihrem Heimatland und in ganz Mittelamerika angerichtet hat.

Die Gruppe verlangt von der US-Regierung pro Person jeweils 50.000 Dollar, um in ihr Heimatland zurückzuziehen. Sie verlangen eine Antwort innerhalb von 72 Stunden. Die Summe würde ausreichen, so erklärt die Gruppe, dass jeder Asylsuchende ein kleines Unternehmen gründen oder sein Leben anderweitig in einem Land aufbauen könnte, in dem zwei Drittel der Bevölkerung in Armut leben und in dem jeder fünfte von weniger als zwei Dollar pro Tag lebt .

Der Brief verurteilt die Außenpolitik der USA in Honduras – einschließlich des von der Obama-Regierung unterstützten Militärputsches von 2009 -, der zu den Umständen beigetragen hat, vor denen viele jetzt fliehen.

„Wir möchten Sie daran erinnern, dass die USA, wenn sie keine weitere Migration wünschen, die wirtschaftliche, politische und militärische Intervention in unserem Hoheitsgebiet stoppen sollten“, schreiben die Asylbewerber in dem Brief, der der Redaktion von Common Dreams vorliegt. „Deshalb bitten wir Sie, Ihre 13 Militärstützpunkte und alle ihre Rohstoffunternehmen, die unser Heimatland beleidigen und ausplündern, abzuziehen.“

„Wenn Sie unsere Einreise in die Vereinigten Staaten nicht wünschen, bitten wir Sie, … uns eine Summe von 50.000 Dollar zu geben, damit jeder von uns in unsere Heimat zurückkehren kann“, heisst es weiter in dem Brief.

Nach dem Militärputsch 2009, durch den der demokratisch gewählte Manuel Zelaya gestürzt wurde, unterstützte die Obama-Regierung eine Wahl, die die neue Putsch-Regierung legitimierte. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Gummi sowie scharfe Munition ein, um die Demonstrationen der Anhänger von Zelaya nach dem Putsch zu zerstreuen – eine Aggression, die den Beginn einer dunklen neuen Periode für das Land bedeutete.

Die Putsch-Regierung hat das Land zum weltweit gefährlichsten Land für Umweltaktivisten gemacht. Seit 2010 wurden mehr als 100 Menschen in Konflikten mit Interessensvertretern im Bereich Bergbau und Holzeinschlag ermordet. Die Mordrate in Honduras an Menschen in der LGBTQ Community ist ebenfalls explodiert. Die Löhne sind seit dem Staatsstreich zurückgegangen, während die Bildungs- und Gesundheitssysteme erheblichen Finanzierungskürzungen ausgesetzt waren.

„Es scheint Ihnen wie sehr viel Geld zu erscheinen“, erklärte der Organisator Alfonso Guerrero Ulloa gegenüber der Zeitung San Diego Union-Tribune wegen der der Summe der $ 50.000, die die Gruppe von den Vereinigten Staaten verlangt hatte. „Aber es ist eine kleine Summe im Vergleich zu allem, was die Vereinigten Staaten von Honduras gestohlen haben.“

In einem zweiten Schreiben einer anderen Gruppe von Asylsuchenden wurden die USA aufgefordert, die Asylanträge weitaus schneller zu bearbeiten, als dies derzeit von Beamten der Fall ist. Statt statt 40-100 sollten täglich 300 Asylsuchende aufgenommen werden. Tausende sind in Schutzräumen und einer provisorischen Zeltstadt in Tijuana untergebracht.

„Familien, Frauen und Kinder, die aus unseren Ländern geflohen sind, leiden weiter und die Zivilgesellschaft von Tijuana ist weiterhin die Kraft, diese humanitäre Krise zu bewältigen, eine Flüchtlingskrise, die zu einem großen Teil durch jahrzehntelange US – Interventionen in Zentralamerika verursacht wurde“, schrieb der Asylsuchende.

hier in englisch:

https://www.commondreams.org/news/2018/12/12/refused-right-seek-asylum-honduran-refugees-demand-reparations-destructive-us?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1lj6jwRVyq7N9rHgvVhXPTEK3dlksRlJQk5XK7q2UGJ3fYSdNvgVwm4jE

