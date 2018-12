»Aufstehen«: 167.000 Unterstützer

Berlin. 100 Tage nach der Gründung hat die Bewegung »Aufstehen« nach Angaben der Vorsitzenden der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sahra Wagenknecht, rund 167.000 Unterstützer. 100 davon hätten angegeben, AfD-Mitglieder zu sein, sagte Wagenknecht am Mittwoch gegenüber dpa. Ihnen werde nahegelegt, die Parteimitgliedschaft aufzugeben, »weil das mit dem, was in unserem Gründungsaufruf steht, nicht vereinbar ist«. Deutlich größer sei die Überschneidung mit möglichen AfD-Wählern. »Das sind ja nicht nur Hardcore-Rassisten, sondern viele Leute, die wütend sind, denen es nicht gut geht«, sagte Wagenknecht. Etwa 80 Prozent der Unterstützer von »Aufstehen« hätten angegeben, parteilos zu sein. Rund 11.000 seien Linke-Mitglieder, gut 5.000 SPD-Mitglieder und etwa 1.000 Grüne. (dpa/jW)

