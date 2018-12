Ein Jahr nach der Beendigung des militärischen Anti-Terror-Einsatzes in Syrien hat Russlands Verteidigungsministerium am 11. Dezember die Jahresbilanz gezogen. Demnach bleiben in Syrien nur noch einzelne Terrormilizen aktiv. Der Wiederaufbau läuft indes auf Hochtouren.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/80915-russlands-militaer-zieht-jahresbilanz-nach-beendigung-der-militaeroperation-in-syrien-vor-einem-jahr/

