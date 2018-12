„Aufstehen“ will im Frühjahr 2019 vors Kanzleramt ziehen – Erste Bilanz der Bewegung. von Tilo Gräser (Sputniknews)

, 12.12.2018

Vor drei Monaten haben die Initiatoren der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ ihren Aufruf dazu veröffentlicht. Nun haben sie eine erste Bilanz gezogen. Was sie überrascht hat und was die Bewegung im nächsten Jahr plant, haben drei ihrer Vertreter, darunter Sahra Wagenknecht, in Berlin erklärt.

Die linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ hat für 2019 große Pläne. Das kündigte die Mitinitiatorin Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, am Mittwoch in Berlin an. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern Ludger Vollmer, Ex-Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und dem Bundestagsabgeordneten Marco Bülow, kürzlich aus der SPD ausgetreten, zog sie eine erste Bilanz. Vor fast genau drei Monaten startete die Bewegung offiziell mit einer Pressekonferenz, nachdem sie zuvor schon für Aufsehen und Aufregung bei den etablierten Parteien gesorgt hatte.

Zum Bericht: https://de.sputniknews.com/politik/20181212323262070-aufstehen-sammlungsbewegung-plaene/

