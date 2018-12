Aufstehen vor Babylon: Szenische Lesung über Spaltung der Linken – 100 Jahre alt – Die Debatten auf dem Gründungsparteitag der KPD – mit Sahra Wagenknecht u.a.

#Aufstehen vor Babylon: Szenische Lesung über Spaltung der Linken – 100 Jahre alt – Die Debatten auf dem Gründungsparteitag der KPD https://bit.ly/2LbGSMR

Am 11.12. in Berlin

1914 – Die Reichstagsdebatten zu den Kriegskrediten

1918 – Die Debatten auf dem Gründungsparteitag der KPD

Das ist eine Fortsetzungsgeschichte, eine Erzählung der Spaltung der Linken – 100 Jahre alt.

Als am 4. August 1914 im Reichstag die SPD-Fraktion, die mehr als ein Drittel der Wählerstimmen vertrat, einstimmig für die Finanzierung des Krieges votierte, traf sich in der Berliner Wohnung von Rosa Luxemburg ein kleiner Kreis von Kriegsgegnern und Oppositionellen, um über Gegenmaßnahmen zu dieser Politik zu beraten.

Dieser Kreis formierte den Spartakusbund und berief vier verheerende Kriegsjahre später, in den letzten Dezembertagen des Jahres 1918, zusammen mit Gefolgsleuten aus dem ganzen Reich den Gründungsparteitag der KPD ein. Das Programm verfasste Rosa Luxemburg. Zur Debatte standen die Themen: Räterepublik oder Parlamentarische Demokratie, Auseinanderbrechen der sozialistischen Partei, Macht der Mehrheit, Freiheit der Andersdenkenden…

Die Lesung ist eine Collage mit »historischen Rollen« aus den Redeprotokollen und Zeitungsberichten jener Tage. Auch eine Hommage an Rosa Luxemburg, die auf dem Parteitag ihre letzten großen Reden gehalten hat, bevor sie am 15. Januar 1919 ermordet wurde.

