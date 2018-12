Aufstehen München – Solidarität mit den französischen #Gelbwesten

Solidarität mit den französischen Gelbwesten!

Die Menschen in Deutschland kämpfen mit den gleichen Problemen und der gleichen sozialen Not wie die Menschen in Frankreich.

Wir von ‚Aufstehen‘ solidarisieren uns mit den Protesten der französischen Bevölkerung gegen den sozialen Kahlschlag der Regierenden und befürworten den vorgelegten Forderungskatalog.

Es ist Zeit, gemeinsam gegen die unerträgliche Politk der Machteliten Stellung zu beziehen.

Zieht eure Westen an und zeigt gemeinsam mit uns euren Protest!

http://bit.do/eCZs4

