Zentralafrikanische Republik: Gelbe Westen fordern das Ende des CFA-Franc und des neokolonialen Systems Frankreichs. – Schluss mit der Ausplünderung Afrikas durch Paris

Die Zentralafrikanische Republik ist ein Land in dem die Forderungen der Gelbwesten ebenso gelten wie in Frankreich, weil es sich um eine alte Kolonie handelt, die jedoch immer unter der Hand der korrupten Oligarchen steht, die nicht nur die Wirtschaft als Geisel nehmen, sondern auch den Fortschritt des Landes selbst durch die mehrfachen Krisen, die sie verursacht haben.

In Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, protestierte eine Gruppe von über 300 Männern, indem sie eine gelbe Weste auf ihren Motorrädern trugen. Sie forderten das Ende der FCFA und des neokolonialen Systems Frankreichs. Der CFA-Franc, ist die Währung der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), also von Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Dieser Protest geschah, nachdem die Bewegung der Gelben Westen in Frankreich das Ende der Ausplünderung Afrikas durch Frankreich in ihrem Manifest eingefordert hatte.

Quelle:

http://www.24jours.com/des-gilets-jaunes-reclame-la-fin-du-franc-cfa/?fbclid=IwAR2vugTLcssUoIi8_UmKOm2CtKFagBNprZS_Swb0pVUpX_O1LMz5QTjubeo

