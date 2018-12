Hier ein Trailer und Programmbeschreibung: https://www.daserste.de/programm/index.html#vom-himmel-hoch-106

Interview mit dem Regisseur: https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/vom-himmel-hoch-interview-tom-bohn-100.html

Wiederholungen:

So, 09.12.18 | 21:45 Uhr | ONE,

So, 09.12.18 | 23:45 Uhr | ONE,

Di, 11.12.18 | 00:35 Uhr

Und auch in der Mediathek.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge