Die in diesem Bericht vom vergangenen Jahr erwähnte Zeitung Strassenfeger musst inzwischen eingestellt werden. Auch das Berliner Projekt Cafe Bankrott kann wegen starker Mieterhöhung nicht weiter betrieben werden. LINK



Hunderttausende Menschen haben in Deutschland keine Wohnung, viele leben auf der Straße – Tendenz steigend.

Gnadenloser Konkurrenzkampf auf dem Wohnungsmarkt in Ballungsgebieten.

Dramatischer Mangel an bezahlbaren Wohnungen.

