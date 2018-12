Gelbwesten: Widerstand gegen unsoziale Politik & Privatisierung (Sahra Wagenknecht)

Immer mehr weiten sich die Proteste der ‘Gelbwesten’ in Frankreich aus. Macron hat mit seiner rabiaten Steuerpolitik zugunsten der Reichen – er hat die Vermögensteuer abgeschafft und wollte statt dessen die Steuer auf Benzin und Diesel erhöhen – das Fass der Empörung zum Überlaufen gebracht. Inzwischen reichen die Forderungen der Bewegung allerdings weit über die Rücknahme der Benzinpreiserhöhungen hinaus. Die Nachdenkseiten haben eine Übersetzung online gestellt, was die ‘Gelbwesten’ erreichen wollen. Du kannst Dir den Text hier durchlesen. Zu den Forderungen gehören ein höherer Mindestlohn, Rente ab 60, kleinere Schulklassen, gerechtere Steuern & einheitliche Sozialversicherung, keine Privatisierungen, mehr Sozialwohnungen, mehr direkte Demokratie und vieles mehr. Das ist ein sehr vernünftiges Programm.

http://aktionsmail.team-sahra.de/issues/von-den-gelbwesten-lernen-statt-merkel-2-0-148356

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge