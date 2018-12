Gestern waren wieder mind. 125.000 Menschen in #Frankreich auf der Straße – der überwältigende Teil besonnen und friedlich. Gleichzeitig hat sich die #Gelbwesten-Bewegung etwa auf Belgien ausgeweitet. Einige unserer lokalen Aufständischen planen derzeit ebenfalls Solidaritätsaktionen.

In ganz Europa haben die Bevölkerungen die Nase voll von der Politik, die #oben gibt und #unten nimmt. Die Zeit ist reif für eine soziale Wende! #Aufstehen #giletjaunes

