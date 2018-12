Unbedingt hörenswert: Dramaturg Bernd Stegemann über die Gelbwesten, die Sammlungsbewegung Aufstehen und die Linke in Deutschland:

https://www.deutschlandfunkkultur.de/aufstehen-mitinitiator-bernd-stegemann-die-linke-politik.990.de.html?dram%3Aarticle_id=435426&fbclid=IwAR1pDaSWOmR7M00L-KH9-AosxOWA4zQWBsoccsmdE0-puTjE0BYlpgFUEjM

