Solidaritätsaktionen am Sonntag, 9. Dezember, dem 37. (!) Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal

Am kommenden Sonntag werden in Berlin (14 Uhr) und Frankfurt Am Main (18 Uhr) Menschen für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal vor die jweiligen

konsularischen US Einrichtungen gehen.

Auch in Mexico City (siehe Plakat im Anhang) werden am kommenden Sonntag Menschen für die Freiheit von Mumia vor der dortigen US Botschaft

demonstrieren. Sonntag ist der 9. Dezember, dieses Jahr der 37. (!)

Haftjahrestag des Journalisten.

Wir hören von weiteren Aktionen für Mumia auch aus Paris, London, Haiti,

Kanada und natürlich aus Philadelphia, USA.

So. 9. Dezember 2018 – Berlin, US Botschaft – 14:00 Uhr

FREE MUMIA – Free Them ALL!

Weitere Informationen

http://www.mumia-hoerbuch.de/demonstration.htm#Aufrufkundgebung09122018berlin

US Botschaft, Pariser Platz 2/Brandenburger Tor – 10117 Berlin-Mitte –

U+S-Brandenburger Tor

So. 9. Dezember 2018 – Frankfurt am Main, US Generalkonsulat – 18:00 Uhr

Mahnwache: Freiheit für Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal und Ana

Belen-Montes!

US-Konsulat, Giessener Str. 30, 60435 Frankfurt am Main – U5-Giessener Str.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge