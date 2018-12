Der ultimative Russland-Check der Kandidaten für den CDU-Vorsitz

Armin Siebert, 12.2018

Drei Kandidaten kämpfen am Wochenende um den Posten des CDU-Vorsitzenden. Zu vielen Themen haben sie sich bereits geäußert. Aber wie stehen Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn zu Russland?

Liebe zu Russland hat nicht unbedingt Tradition in der CDU. Während für den Groko-Partner SPD das Thema Russland durchaus eine Option birgt, einen Teil des deutschen Volkes, das sich regelmäßig in Umfragen in überwältigender Mehrheit für ein gutes Verhältnis zu Russland ausspricht, wieder zurückzugewinnen, scheint das Thema bei der CDU zumindest keine Priorität zu haben. So dauerte es auch fast einen Monat bis sich die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz auf ihrer laufenden Werbetour zu Russland äußerten.



Weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20181206323199288-cdu-vorsitz-kandidaten-russland-beziehungen/

