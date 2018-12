Mit der Entscheidung des Obersten Wahlgerichts steht einer Kandidatur von Evo Morales für eine vierte Amtszeit von 2020 bis 2025 nun nichts mehr im Weg. Sein Hauptkonkurrent Mesa hatte das Gericht noch vor einigen Wochen schriftlich aufgefordert, die Bewerbung von Morales abzulehnen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/344914.morales-darf-wieder-antreten-weg-frei-f%C3%BCr-morales.html

