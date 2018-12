Trump: Die US-Militärausgaben sind „verrückt“ hoch (Heise.de)

06. Dezember 2018 Florian Rötzer

Der US-Präsident verursacht Unruhe, weil er den Pentagon-Haushalt senken und mit China und Russland sprechen will, um den Rüstungswettlauf zu stoppen

Interessant ist, dass Donald Trump, der mit Amerika auch das US-Militär wieder groß machen wollte, nach der Erhöhung des Rüstungsetats um mehr als 10 Prozent, nun schon wieder auf die Bremse treten will. Die Militärausgaben der USA in Höhe von 716 Milliarden US-Dollar, die er mit auf den Weg gebracht und gebilligt hatte, seien „verrückt“, schrieb er am Montag in einem Tweet.

weiterlesen:

https://www.heise.de/tp/features/Trump-Die-US-Militaerausgaben-sind-verrueckt-hoch-4243406.html

