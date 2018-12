Recyclingpark im Rotterdamer Hafen

Am 4. Juli wurde im Rotterdamer Hafen der erste Recyclingpark eröffnet. Schwimmende Abfälle aus den Flüssen und dem Hafen werden gesammelt und recycelt, und ein schwimmender Park von 140 m² wurde damit geschaffen.

Der Recyclingpark verfügt über miteinander verbundene Sechseckblöcke aus Kunststoffabfällen. Fast 5 Jahre wurde an dem Konzept der Konstruktion gearbeitet, Plastik zurückgewonnen und zu etwas völlig Neuem verarbeitet. Jeder der 28 sechseckigen Blöcke des Parks besteht aus Plastikmüll, der aus dem Hafen und dem Fluss gewonnen wurde. Die Idee ist, die Plastikverschmutzung zu stoppen, bevor sie die Meere oder Ozeane erreicht. Die schwimmenden Blöcke wurden in einem optisch ansprechenden Muster zusammengeschraubt.



Ziel des Recyclingparks ist es zu veranschaulichen, dass der recycelte Kunststoff ein wertvolles Material ist und für das Recycling geeignet ist. Durch die Wiederverwendung der Kunststoffe und durch das Zusammensetzen von Bausteinen erhält der Kunststoff einen neuen Wert. Schwimmende grüne Strukturen sind ein Plus für die Stadt und haben eine ökologische Funktion im Fluss als Lebensraum für Mikro- und Makrofauna wie Schnecken, Plattwürmer, Larven, Käfer und Fische.

Weitere Informationen: http://recycledpark.com/

Indien: Häuser und Bürgersteige aus Kunststoff

Kunststoffabfälle sind in Indien ein ernstes Problem. Unternehmen im aufstrebenden Technologiezentrum von Hyderabad haben jedoch eine neue Geschäftsidee entwickelt, um den Plastikmüll, der sich sonst auf einer Mülldeponie gelandet wäre sinnvoll zu nutzen um Häuser zu bauen und Platten für städtische Fußgängerzonen zu produzieren.

VIDEO LINK

