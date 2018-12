Dokumentarfilm über das Dokumentarfilm über Bedingungsloses Grundeinkommen – von Alvaro Orus @ Coop Anti-War Cafe – Fr. 19 Uhr

In verschiedenen Interviews werden viele der Konsequenzen einer Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommen aufgezählt. Das BGE würde einerseits Armut ein Ende bereiten, und somit auch wirtschaftlicher Gewalt und all ihren grausamen Auswirkungen, die eng damit verbunden ist. Andererseits würde es aber auch ein gewaltiges Potenzial freisetzen, an Kreativität, für bessere soziale Bedingungen und für Fortschritt in allen Bereichen, denn dieses Potenzial ist momentan in einem absurden wirtschaftlichen System gefangen.

http://www.coopcafeberlin.de/ex/universelles-bge/

