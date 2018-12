Im letzten Moment hat der rot-rot-grüne Senat am Dienstag den Weg für die Übernahme eines Abschnitts der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft freigemacht.

mehr

http://www.taz.de/!5553313/?fbclid=IwAR0xNDUCZw08ZY-MeEof6LXhQIRIJnBbzY4vOrMMJ54piBOhVV3ZcVClkGc

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge