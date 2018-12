Vorsicht, Vorkriegspropaganda!﻿ (Rubikon)

Eigenes Denken, Fühlen und Hinterfragen sind wichtiger denn je, wenn wir einen Krieg in Europa verhindern wollen. Die westliche Öffentlichkeit erlebt in immer schneller werdendem Rhythmus eine antirussische Meinungsmache. Unter den Stichworten Novichok, Krim, Syrien, Asowsches Meer, russisches Großmanöver usw. soll eine Schock-Kampagne die Widerstandskraft der Bevölkerung gegen Aktivitäten der Militärs lähmen.

