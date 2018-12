US-Präsident Donald Trump ist sicher, dass er mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping „irgendwann in der Zukunft“ über den Stopp des Wettrüstens verhandeln wird.

„Ich bin davon überzeugt, dass Vorsitzender Xi, ich und der russische Präsident Putin künftig Verhandlungen über eine effektive Einstellung des (…) unkontrollierbar gewordenen Wettrüstens aufnehmen werden“, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter.

