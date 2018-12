War With Russia?, like the biography of a living person, is a book without an end. The title is a warning—akin to what the late Gore Vidal termed “a journalistic alert-system”—not a prediction. Hence the question mark. I cannot foresee the future. The book’s overarching theme is informed by past and current facts, not by any political agenda, ideological commitment, or magical prescience.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge