Hovhannes Gevorkian wurde in Eriwan, Armenien geboren und studiert Rechtswissenschaften in Berlin. Er gibt eine sehr detaillierte Einschätzung der Ereignisse der vergangenen Tage und verweist auch auf die deutliche Einflussnahme und die Beteiligung von rechten Gruppierungen an den Protesten.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge