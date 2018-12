Der wahre Feind der USA: Die Pentagon-Bürokratie (RT Deutsch)

Insgesamt konnte zwischen 1998 und 2015 die astronomische Summe von 21 Billionen US-Dollar an Pentagon-Finanztransaktionen nicht verfolgt, dokumentiert oder erklärt werden, so Wirtschaftsprofessor Mark Skidmore. Er leitete ein Recherche-Team, das im Jahr 2016 eine Analyse der Pentagon-Finanzen veröffentlichte. Die Summe fällt höher aus als das gesamte Bruttoinlandsprodukt der USA im vergangenen Jahr (19,39 Billionen US-Dollar) und entspricht anteilsmäßig 65,000 Dollar pro US-Bürger.

den ganzen Artikel hier lesen

https://deutsch.rt.com/nordamerika/80329-wahre-feind-usa-pentagon-burokratie/

