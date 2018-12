3.12.2018



Ungewohnte Töne vom US-Präsidenten: Donald Trump warnt vor „unkontrollierbaren“ Militärausgaben –

und bringt Abrüstungsgespräche mit China und Russland ins Gespräch.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-nennt-us-militaerbudget-verrueckt-a-1241707.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge