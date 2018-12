„Wir brauchen eine Politik der Spaltung“: Rechte und linke Populismen als Ausdruck der hegemonialen Krise des progressiven Neoliberalismus: Trump, Sanders, der Brexit, Neuausrichtung der Labour Party unter Corbyn, Mélenchon und Front National, Podemos oder die AfD. (Nancy Fraser)

Nancy Fraser zählt zu den bedeutendsten Philosophinnen der Gegenwart. Theorie und Engagement gehören für sie zusammen. Als Antwort auf den weltweiten Rechtsruck plädiert sie für einen progressiven Populismus.

https://philomag.de/eine-politik-der-spaltung/?utm_campaign=Team%20Sahra&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge