Wagenknecht in Interview: „Ich verbiege mich nicht“ (Dresdner Neueste Nachrichten)

Am Freitag trrafen sich Bundestagsfraktion und Vorstand der Linken. Zuvor fordert Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht die Partei zur Lösung der bestehenden Konflikte auf.

Ich bin in die Politik gegangen, weil ich Überzeugungen habe und etwas verändern will. Meine Überzeugungen zu verleugnen, um weiter politisch arbeiten zu können, kommt für mich nicht infrage.

das ganze Interview hier:

http://www.dnn.de/Nachrichten/Politik/Interview-mit-Sahra-Wagenknecht-Ich-verbiege-mich-nicht?utm_campaign=Team%20Sahra&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter

In einer gemeinsamen Erklärung der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von Die Linke, die noch vor einer Tagung des Parteivorstandes und der Bundestagsfraktion zum Thema »Flucht und Migration« am Freitag abend verbreitet wurde, heißt es:

https://www.jungewelt.de/artikel/344622.erkl%C3%A4rung-von-partei-und-fraktionsvorsitzenden-von-die-linke.html

