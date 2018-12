The pro-Syria community in Berlin has protested on December 1, 2018, in front of the European Commission building, asking the EU to lift the unjust sanctions against Syria. The protests were encountered by anti-Syria protesters. (VIDEO)

https://www.syriana-analysis.com/eu-should-lift-the-sanctions-on-syria-video/?fbclid=IwAR3CXJuzsQHYLHr80WoQKd4xJX3_cPxU9vVQMMRK1WA5yYjNr4La9zLu0v8

