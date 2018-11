Er ist Mitbegründer der Sammlungsbewegung „Aufstehen“, Dramaturg am „Berliner Ensemble“ und unterrichtet an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin: Jetzt beschäftigt sich Bernd Stegemann in seinem neuen Buch mit der Krise der Linken.

https://www.br.de/nachrichten/kultur/warum-bernd-stegemann-die-linken-in-der-moralfalle-sieht,RAmNrMq

