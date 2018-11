https://mez-berlin.de/veranstaltung/atomwaffen-abschaffen-aber-wie.html

Referate von Lühr Henken und Doris Pumphrey

zum Thema „Atomwaffen abschaffen – aber wie?“

gehalten im Marx-Engels-Zentrum (MEZ) am 16.11.2018

Hier:

Text des Referats von Lühr Henken „Atomare Abrüstung ist ohne konventionelle Abrüstung der NATO undenkbar“

Text des Referats von Doris Pumphrey „Atomwaffenverbot: Der Weg oder das Ziel?“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge