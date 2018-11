Deutsche Medien sollen die Bevölkerung auf eine Total-Isolation Russlands einstimmen

Die Provokations-Maschine

Die Beschlagnahmung von drei ukrainischen Schiffen nutzen die großen deutschen Medien, um die Bevölkerung auf eine Total-Isolation Russlands einzustimmen.

Was treibt die deutschen Medien zu den schrillen Tönen im Konflikt um das Asow-Meer? Warum versucht man nicht über die komplizierte juristische Gemengelage aufzuklären und klagt stattdessen einseitig Russland an? Warum erzählen die großen deutschen Medien nicht die ganze Geschichte über das Asow-Meer? Um diese Fragen geht es in dem folgenden Text.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-provokations-maschine

Die Mittäterschaft

Die deutsche Regierung eskaliert im Krim-Konflikt.

Das deutsch-französische Angebot, im aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, ist wenig überzeugend. „Neutral“ ist an der deutschen und französischen Regierungspolitik kaum etwas.

(…) Als Historiker habe ich gelernt, dass es nicht möglich ist, Ereignisse schon einen Tag später beurteilen zu können. Erst nach gründlicher Prüfung und Sichtung vieler Quellen kristallisiert sich so etwas wie Wissen über das wirkliche Geschehen heraus.

Diese Vorsicht und Sorgfalt gibt es im Umgang des Westens mit Russland schon lange nicht mehr. Sie würde auch nicht ins Konzept passen; denn es geht nicht um Wahrheitsfindung, sondern das politische Ziel war und bleibt die Schwächung Russlands – hierzu sind viele Mittel willkommen. (…)

Zum ganzen Artikel: https://www.rubikon.news/artikel/die-mittaterschaft

Ukrainischer Premier in Berlin: Stoppt Putin und investiert in die Ukraine

Der ukrainische Premierminister Wladimir Groisman traf sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor deutschen Wirtschaftsvertretern und stand Rede und Antwort bei der DGAP. Das interessanteste aus dem Treffen durfte jedoch nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/80165-ukrainischer-premier-in-berlin-stoppt-russland–sanktionieren-ukraine-investieren/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge