Im Rubikon-Exklusivinterview spricht Marco Bülow über die Gründe für seinen Schritt, die Transformation der Demokratie, den Niedergang seiner Partei, die Rolle des Lobbyismus und ein Parlament, das nur noch Erfüllungsgehilfe für die Mächtigen im Lande ist.

weiter hier:

https://www.rubikon.news/artikel/der-ausstieg?fbclid=IwAR0CC_Ui_2ACcWtDc2Fg3gVlywo2X9WkmVU4fxJznE0gwCnqCFH2Re_zTaI

