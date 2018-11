Ob in Bezug auf Syrien oder im Fall Skripal: Wenn in der jüngsten Vergangenheit von Chemiewaffeneinsätzen die Rede war, fungierten britische Organisationen und Einzelpersonen als mediale Stichwortgeber. Eine Analyse des ehemaligen Kriminalbeamten Jürgen Cain Külbel.

(Teil 1) https://deutsch.rt.com/meinung/79867-mordsache-skripal-und-giftgas-lugen/

(Teil 2) https://deutsch.rt.com/meinung/79889-mordsache-skripal-und-giftgas-lugen/

