Heuschrecke vertreiben – Mieter in der Berliner Karl-Marx-Allee protestieren gegen den Verkauf von rund 700 Wohnungen Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (junge Welt)

Seit mehreren Tagen protestieren Mieter in der Berliner Karl-Marx-Allee, die durch den Bezirk Mitte und den Stadtteil Friedrichshain verläuft, gegen den Verkauf von rund 700 Wohnungen an den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Die betroffenen Quartiere im unter Denkmalschutz stehenden Straßenzug sind bereits in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Die Mieter befürchten einem Bericht der Berliner Zeitung vom vergangenen Dienstag zufolge, dass das Vorkaufsrecht bei dem Geschäft unterhöhlt werde und fordern daher die Überprüfung der Transaktion. (jW)

Karl-Marx-Allee Mieter protestieren gegen Verkauf an Deutsche Wohnen (Berliner Zeitung) LINK

Karl-Marx-Allee: Deutsche Wohnen plant klärendes … – Berliner Zeitung

Volksentscheid geplant So will eine Berliner Initiative Großvermieter enteignen – Berliner Zeitung

Karl-Marx-Allee Bezirk legt sich mit Deutsche Wohnen an – Berliner Zeitung

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge