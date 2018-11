„Adopt a Revolution“ als ziviler Arm der Syrien-Intervention: Interview mit Karin Leukefeld (RT Deutsch)

Westlichen Medien stellen uns Organisationen wie „Adopt a Revolution“ als humanitäre Akteure vor, die die syrischen Zivilisten unterstützen. Doch sind sie wirklich so unparteiisch? Karin Leukefeld hat sich die Organisation „Adopt a Revolution“ angeschaut.

Die erfahrene Nah-Ost-Journalistin und RT Deutsch-Korrespondentin hat eine umfangreiche Recherche zu „Adopt a Revolution“ in den Marxistischen Blättern veröffentlicht. Wir sprachen mit ihr über den wahren Charakter dieser sogenannten Hilfsorganisation. Das Gespräch führte Hasan Posdnjakow.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/international/79735-karin-leukefeld-adopt-a-revolution/

