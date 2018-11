23.11.2018

Der Professor von der New York University und Princeton University, Stephen Cohen, hat im US-Magazin „The Nation“ die Versuche, ein solch riesiges Land wie Russland zu isolieren, als „aufgeblasene Torheit“ bezeichnet.

Wie das US-Magazin den Russland-Experten zitierte, sei die Idee in Bezug auf die Isolation Russlands nichts anderes als „geistige Armut“ der USA im außenpolitischen Bereich der letzten Jahre.

Zudem vertritt der Professor die Auffassung, dass zurzeit von einer Isolation Russlands gar keine Rede sein könne, weil dieses Land nach dem Jahr 2014 zur aktivsten diplomatischen Metropole der Welt geworden sei.

weiterlesen

https://de.sputniknews.com/politik/20181123323060501-russland-usa-versuche-isolation/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge