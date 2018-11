Steigende Popularität: Fast 80 Prozent der Franzosen sympathisieren mit „Gelbwesten“ (RT Deutsch)

23.11.2018

Eine Umfrage für Le Figaro und France Info ergab, dass fast acht von zehn Franzosen den Aufruf zur Blockade von Paris am 24. November für legitim halten. Selbst unter den Anhängern Macons unterstützen fast 40 Prozent der Befragten die Bewegung.

Obwohl die französische Regierung und Teile der Gesellschaft versuchen, die Protestbewegung der sogenannten „Gelbwesten“ zu stigmatisieren, gewinnt die Bewegung zunehmend an Sympathie. Laut einer Umfrage für Le Figaro und France Info, die am 21. und 22. November an einer Stichprobe von mehr als tausend Personen durchgeführt wurde, halten fast acht von zehn Franzosen (77 Prozent) den Aufruf zur Blockade der Hauptstadt am 24. November für legitim.

https://deutsch.rt.com/europa/79798-steigende-popularitaet-fast-80-prozent-der-franzosen-sympathisieren-mit-gelbwesten/

