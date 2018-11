Landraub auf Golanhöhen. Bewohner der syrischen Provinz Kuneitra berichten von israelischer Hilfe für bewaffnete Gruppen – Von Karin Leukefeld (junge Welt)

, Kuneitra

Wie jedes Jahr, hat sich die UN-Vollversammlung am 16. November wieder mit der anhaltenden israelischen Besatzung und Annexion der syrischen Golanhöhen befasst, sie als »völkerrechtswidrig und illegal« verurteilt und Israel einmal mehr zum Abzug aufgefordert. Für die erneute Resolution stimmten 151 Staaten, 14 enthielten sich, einzig die USA und Israel waren dagegen. Allerdings ist der Entschluss der Generalversammlung rechtlich nicht bindend.

https://www.jungewelt.de/artikel/344163.israelische-besetzung-landraub-auf-golanh%C3%B6hen.html

