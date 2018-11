Kuba zieht Ärzte aus Brasilien ab

Der neue, ultrarechte brasilianische Präsident Bolsonaro hat durch bedrohliche Äusserungen die weitere Anwesenheit von mehr als 8‘000 kubanischen Ärzten in Brasilien verunmöglicht. Die in Favelas oder den hintersten Winkeln Brasiliens stationierten Ärzte werden nun schnellst möglichst abgezogen:

https://cubaheute.de/tag/arzte/

Kubas Präsident Díaz-Canel empfängt aus Brasilien zurückgekehrte Ärzte:

http://www.periodico26.cu/index.php/es/component/k2/item/13095-recibe-diaz-canel-a-medicos-cubanos-que-llegaron-de-brasil-fotos

