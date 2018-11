Ecuador entlässt Botschafter in London – Steht Assanges Rausschmiss bevor? (RT Deutsch)

23.11.2018

Ecuadors Präsident hat das Mandat des ecuadorianischen Botschafters in Großbritannien beendet, der im Mittelpunkt der Verhandlungen über das Schicksal von WikiLeaks Mitbegründer Julian Assange stand. Bedenken über die Sicherheit des Whistleblowers wachsen.

WikiLeaks veröffentlichte am Mittwoch das Dekret, mit dem Lenin Moreno, der Präsident Ecuadors, den ecuadorianischen Botschafter in London, Abad Ortiz, entließ. Das Dokument beinhaltet keine Erklärung dafür, warum Ortiz, der seit 2015 Botschafter seines Landes im Vereinigten Königreich war, nun gehen musste. Außerdem wurde kein Nachfolger für den scheidenden Diplomaten genannt. Das Dekret trat jedoch mit sofortiger Wirkung in Kraft.

