„Imagine“

A Benefit exhibition for families in need in Syria.

Eine Benefiz-Ausstellung für Familien in Not in Syrien.

by Samira Schäfer

Eröffnung der Ausstellung am Freitag den 23.11.2018 um 19 Uhr

Dauer der Ausstellung bis zum Sonntag den 25.11.2018

Täglich ab 18 Uhr

Anti-War Cafe, Kunstbar Coop, Rochstr. 3

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge