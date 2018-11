USA empfehlen Ukraine „totale Blockade“ des Donbass

US-Experten haben der Ukraine empfohlen, eine totale Blockade über den Donbass zu verhängen. „Weder Menschen noch Waren dürften dann die Grenze passieren“, sagte der frühere Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, General Igor Romanenko, dem Sender ObozTV. „Die Amerikaner empfehlen eine strenge Blockade… Auch die Strom- und die Wasserversorgung sollten gekapert werden. Dann wird sich in den nicht anerkannten Republiken des Donbass ganz schnell die ‚revolutionäre Situation‘ herauskristallisieren“, sagte der General. weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20181119323025069-usa-ukraine-donbass-totale-blockade-empfe/

