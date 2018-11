Kommentar von China-Spezialist Frank Sieren über den Chinabesuch von Heiko Maas – Umgang mit der uigurischen Minderheit (Sputniknews)

Chinas Umgang mit der uigurischen Minderheit einerseits und Optionen für eine engere Zusammenarbeit andererseits sind die Punkte, die den Antrittsbesuch von Heiko Maas in China bestimmt haben. Ob es gelingt, gemeinsame Interessen und Kritik in Menschenrechtsfragen zusammenzubringen, hängt vom Ton ab, den man gegenüber China einschlägt.

Frank Sieren, 51, gilt als „einer der führenden deutschen China-Spezialisten“ (Die ZEIT).

Er ist Kolumnist des Handelsblattes und hat mehrere China-Bestseller geschrieben („China Code“, „China Schock“, „Angst vor China“).

Sieren lebt seit fast einem Vierteljahrhundert in Peking. „Sieren ist einer, der auch nach mir unbeirrt die Welt erklärt.“, sagte Peter Scholl-Latour über Sieren.

