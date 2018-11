Bruder-Krieg: Putsch-Vorbereitungen in Saudi-Arabien – Deutsche Wirtschafts Nachrichten

In Saudi-Arabien suchen die Gegner des Kronprinzen, im letzten Moment die

Thronfolge zu verhindern. Die USA sind in der Frage gespalten.

Wegen der Nachricht von der Ermordung des saudischen Staatsbürgers und früheren TopGeheimdienstlers Jamal Khashoggi wächst im saudischen Königshaus laut Reuters offenbar der Widerstand gegen Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS). Mehrere Mitglieder des Hauses Al-Saud träfen Vorbereitungen, um zu verhindern, dass Bin Salman König werde, sagten drei Insider aus dem Umfeld des Königshauses der Nachrichtenagentur Reuters.

Dutzende Prinzen und Cousins aus mächtigen Zweigen der Familie Al-Saud seien für eine Änderung der Thronfolge. Sie würden aber nicht handeln, solange König Salman – der 82 Jahre alte Vater des Kronprinzen – noch am Leben sei. Ihnen sei klar, dass Salman sich kaum gegen seinen Lieblingssohn stellen werde.

https://bit.ly/2zkKoj3

