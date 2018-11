Die erste „kommunistische“ Lebensmittelkette der Türkei

Ein kleiner Lebensmittelladen in einer winzigen Stadt im bergigen Osten der Türkei hat sich zu einem sofortigen Erfolg entwickelt und ist auf dem Weg zu einer landesweiten Kette. Die Filiale, die im vergangenen Jahr in Ovacik in der Provinz Tunceli eröffnet wurde, war so stark von der Nachfrage aus dem ganzen Land überzogen, dass in diesem Jahr in den drei größten Städten der Türkei vier weitere Filialen eröffnet wurden.

Die Geschichte von Ovaciks lokal produzierten und natürlichen Lebensmitteln dreht sich nicht nur um gesunde Ernährung, sondern auch um Politik.

Bei den Kommunalwahlen 2014 wählten die Wähler von Ovacik, zu denen etwa 8.500 Menschen gehören, einschließlich der umliegenden Dörfer, Fatih Mehmet Macoglu zum Bürgermeister, was ihn zum ersten und einzigen Mitglied der kommunistischen Partei der Kommunistischen Partei in der Türkei macht. Im Einklang mit der Ideologie seiner Partei konzentrierte sich Macoglu auf die Entwicklung der genossenschaftlichen Landwirtschaft, indem er die ökologische Landwirtschaft auf 65 Hektar öffentlichem Land startete, um natürliche Produkte ohne Zwischenhändler und eine geringe Gewinnspanne zu produzieren.

Bald verkaufte die Genossenschaft der Stadt Haricots, Kichererbsen und Kartoffeln, die auf natürliche Weise ohne chemischen Eingriff angebaut wurden, sowie Honig, der von Bienen erzeugt wurde, die die Bergflora der Region ernähren. Nach einer Weile startete es Online-Verkäufe, die sich auf das ganze Land ausdehnten. Die Produkte erzeugten eine so hohe Nachfrage, dass die örtliche Verwaltung entschied, in andere Provinzen zu expandieren. Anfang dieses Jahres wurden zwei Filialen in Istanbul und kürzlich zwei weitere in Ankara und Izmir eröffnet. Derzeit laufen Vorbereitungen für Geschäfte in Adana, Mersin und Bursa.

In einem Interview mit Al-Monitor führte Macoglu drei Hauptgründe für die Beliebtheit der Produkte von Ovacik auf. „Die erste ist die Sehnsucht, die Menschen, die aus der Region ausgewandert sind, für die Produkte ihres Heimatlandes empfinden“, sagte er. Zweitens: Die Menschen sind bereit, unsere Gemeinde zu unterstützen, weil wir mit den Einnahmen, die wir verdienen, Stipendien für mehr als 200 Studenten erhalten. Durch den Kauf unserer Produkte bieten sie Solidarität. Der dritte Grund ist die Nachfrage nach gesunden und sicheren Lebensmitteln. “

Ein vierter Grund könnte hinzugefügt werden: die revolutionäre Nostalgie der Veteranen der einstigen linken Bewegung der Türkei. Vor der Eröffnung des Ankara Stores am 20. Oktober förderten erfahrene Linke in der Hauptstadt die Veranstaltung aktiv in den sozialen Medien. Infolgedessen strömte eine große Menschenmenge zu der Veranstaltung und fegte am ersten Tag die Regale sauber.

Im Zeichen der Solidarität mit anderen landwirtschaftlichen Genossenschaften bietet der Ovacik-Laden in Ankara auch Lebensmittel aus anderen Regionen an, darunter Tee, Reis, Bulgur, Käse, Nudeln, Marmelade und Melasse.

Die Anzahl der Studenten, die Stipendien aus den Einnahmen erhielten, stieg in diesem Jahr von 78 im Jahr 2017 auf über 200 an. Die Provinz Tunceli ist bekannt für die Bedeutung, die die Bevölkerung der Bildung beimisst. Im Jahr 2016 rangierte es im Bildungsindex des türkischen Statistischen Instituts an erster Stelle unter den 81 Provinzen des Landes. Dieser Index basiert auf Indikatoren wie der Zahl der Hochschulabsolventen und dem Erfolg von Studierenden in standardisierten Prüfungen.

Macoglu betonte, dass die Produkte der Genossenschaft völlig natürlich sind. „Samen, Boden, Wasser und Sonne – sonst nichts“, sagte er zu Al-Monitor.

Der Bürgermeister erklärte: „Alle Produkte werden in unserem Labor analysiert. Sie erfüllen Weltstandards für natürliche Produkte. Tatsächlich erlaubt der Weltstandard für Honig 6% Zusatzstoffe wie Laktose, Fruktose und Glukose. In unserem Honig beträgt dieser Satz 0%. Die Bienen sammeln Pollen von 217 verschiedenen Pflanzen. “

Bei einem kürzlichen Besuch des Ladens in Ankara fragte Al-Monitor seine Kunden, warum sie dort einkaufen wollten. Die häufigste Antwort war, dass sie der Gesundheit der Lebensmittel vertrauten.

Für einige gab es auch eine politische Botschaft. „Wer versucht hat, Kommunisten als gottlose Menschen ohne Werte darzustellen, sollte hier einkaufen und sehen, was für eine starke Geschäftsethik sie haben. Die Produkte sind unverfälscht und die Preise sind nicht aufgebläht “, sagte Shopper Fahrettin Fettahoglu.

Neben den Stipendien für Studenten, so Macoglu, werde ein Teil der Einnahmen für Treibstoff- und Saatgutunterstützung für Landwirte und Sozialhilfe für die Ärmsten verwendet.

Der Ruf der Ovacik-Produkte hat begonnen, die Grenzen zu überschreiten. Ende Oktober kündigte Macoglu die ersten „Einführungsversendungen“ von rund sieben Tonnen Bohnen und Honig nach Großbritannien und in die USA an. „Unsere Exporte werden zunehmen. Es gibt Nachfrage aus vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland und Frankreich “, sagte er.

Macoglu schneidet in der türkischen Politik ein einzigartiges Profil. Er hat kein offizielles Auto, bezahlt ein niedrigeres Gehalt als seine Arbeiter und nimmt persönlich an der Ernte der Ernte teil.

Der Bürgermeister, der die Wahlen in Ovacik 2014 mit 36,1% der Stimmen gewonnen hat, hat sich für die bevorstehenden Kommunalumfragen ein ehrgeizigeres Ziel gesetzt. Er hat am 11. November getwittert, dass er bei den für März geplanten Wahlen für die Bürgermeister der Stadt Tunceli, der Provinzhauptstadt, kandidieren wird.

Der Erfolg der Ovacik-Genossenschaft ist auf die steigende Inflation in der Türkei zurückzuführen, die durch die explodierenden Lebensmittelpreise gekennzeichnet ist.

Quelle:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/11/turkey-first-communist-grocery-chain.html

