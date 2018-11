USA planten geheime Anklage gegen Julian Assange (heise.de)

Entlarvender Passus wurde durch Kopierfehler in einer anderen Anklageschrift veröffentlicht

Das US-Justizministerium hat eine Anklage gegen den Mitbegründer der Enthüllungsplattform Wikileaks vorbereitet. Das geht aus Gerichtsakten hervor, die ein Blogger veröffentlicht hat, berichtet die New York Times. Das Blatt bezeichnet die Entwicklung als „dramatische Eskalation in dem jahrelangen Kampf der US-Regierung gegen Assange und die Enthüllungsgruppe“.

weiter hier: https://www.heise.de/tp/features/USA-planten-geheime-Anklage-gegen-Julian-Assange-4223973.html?fbclid=IwAR0crbPlBPX1BDnQegBEOrf0NK_kbtcoU-f-hcESl6jHiiQZtKcnN7YGri0

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge