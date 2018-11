China geht Wege, die die Menschheit noch nie gegangen ist. Und das mit einer Geschwindigkeit und einer Leichtigkeit des Wandels die atemberaubend sind. Wolfram Elsner und Folker Hellmeyer referieren über den aufstrebenden Riesen im Osten.

https://weltnetz.tv/video/1651-china-eine-atemberaubende-entwicklung-wohin

