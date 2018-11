Banken-Skandal: „Goldman Sachs“ raubt 3 Milliarden US-Dollar von Malaysia

Hochrangige Banker von Goldman Sachs sollen aus dem Staatsfonds Malaysias insgesamt mehr als drei Milliarden Dollar entwendet haben. „Es gibt Beweise, dass Goldman Sachs Dinge getan hat, die falsch sind“, sagte der malaysische Regierungschef Mahathir Mohamad im nationalen TV. Die US-Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen die Bank.

„Es gibt Beweise, dass Goldman Sachs Dinge getan hat, die falsch sind“, sagte Malaysias Regierungschef Mohamad einem Fernsehsender in einem Interview, wie die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt. Offensichtlich sei der asiatische Insel-Staat von Goldman-Sachs-Bankern „betrogen“ worden. Die Verfahren der US-Bank zur Überwachung der Regeln würden „nicht sehr gut“ funktionieren, sagte er. Ein Goldman-Sachs-Sprecher in Hongkong wollte sich zu dem Interview nicht äußern.

